Asistentes a un festival, niños, soldados: lo que sabemos sobre los rehenes israelíes tomados por Hamas

En uno de esos que se volvió viral, se mostraba a una mujer israelí y su novio, identificado como Noa Argamani y Avinatan Or, siendo secuestrados. En él, Argamani fue subida a la parte trasera de una motocicleta y se la llevaron mientras Or era detenido y obligado a caminar con las manos detrás de la espalda. CNN no pudo verificar el video de forma independiente.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.