En una señal del peligro que corre el partido al seguir ensalzando al expresidente, ABC News informó este jueves que Trump supuestamente cotilleó sobre información potencialmente sensible de los submarinos nucleares estadounidenses con un miembro de su club Mar-a-Lago, quien luego supuestamente transmitió la información a funcionarios y periodistas extranjeros. Un portavoz de Trump criticó las “filtraciones ilegales” y la “caza de brujas infundada” y dijo que el expresidente no hizo nada malo, aunque no negó específicamente el informe.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.