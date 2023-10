¿Sonó tu teléfono con una prueba de alerta de emergencia nacional en EE.UU.? Esto es lo que debes saber

Las personas supervivientes de violencia doméstica y las personas en relaciones abusivas a menudo tienen un teléfono secreto o de emergencia que no quieren que su pareja u otras personas conozcan. En una llamada con periodistas este martes, un alto funcionario de la FEMA dijo que la agencia era consciente de estas preocupaciones. El funcionario recomendó en ese momento a quienes no querían que su teléfono secreto fuera descubierto que lo apagaran completamente antes de la prueba de las 2:20 p.m., hora de Miami, y que no lo encendieran durante 30 minutos, o hasta después de las 2:50 p.m., hora de Miami.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.