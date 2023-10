Exclusiva: John Kelly confirma públicamente varias historias inquietantes sobre Trump

Y la declaración de Kelly agrega contexto a una historia del libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, de Susan Glasser y Peter Baker, en el que Trump, después de un viaje separado a Francia en 2017, le dice a Kelly que quiere que no hay veteranos heridos en un desfile militar que intenta organizar en su honor. Inspirado por el desfile del Día de la Bastilla, excepto por la sección del desfile en la que aparecen veteranos franceses heridos en sillas de ruedas, Trump le dijo a Kelly: “Mira, no quiero ningún herido en el desfile”.

Esos detalles también incluyen la incapacidad de Trump para entender por qué el público estadounidense respeta a los ex prisioneros de guerra y a los derribados en combate. Por supuesto, el entonces candidato Trump dijo frente a una multitud en 2015 que el exsenador y prisionero de guerra de Vietnam John McCain, un republicano de Arizona, “no era un héroe de guerra. Fue un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”. Pero a puerta cerrada, dijeron fuentes a Goldberg, esta falta de comprensión llevó a Trump a llamar repetidamente a McCain “perdedor” y a referirse al ex presidente George H. W. Bush, quien también fue derribado cuando era piloto de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, como un “perdedor”.

“Una persona que no es sincera en cuanto a su posición sobre la protección de la vida no nacida, sobre las mujeres, las minorías, los cristianos evangélicos, los judíos, los hombres y mujeres trabajadores”, continuó Kelly. “Una persona que no tiene idea de lo que representa Estados Unidos y de qué se trata Estados Unidos. Una persona que sugiere arrogantemente que un guerrero desinteresado que ha servido a su país durante 40 años en tiempos de paz y guerra debería perder la vida por traición, con la expectativa de que alguien actúe. Una persona que admira a los autócratas y dictadores asesinos. Una persona que no siente más que desprecio por nuestras instituciones democráticas, nuestra Constitución y el Estado de derecho”.

“¿Qué puedo añadir que no se haya dicho ya?”, dijo Kelly, cuando se le preguntó si quería opinar sobre su exjefe a la luz de los comentarios recientes hechos por otros exfuncionarios de Trump. “Una persona que piensa que quienes defienden su país en uniforme, o que son abatidos o gravemente heridos en combate, o que pasan años siendo torturados como prisioneros de guerra, son todos ‘tontos’ porque ‘no ganan nada con esto’. Una persona que no quiso ser visto en presencia de militares amputados porque ‘no me queda bien’. Una persona que demostró abierto desprecio por una familia Gold Star (por todas las familias Gold Star) en la televisión durante la campaña de 2016, y despotrica que nuestros héroes más preciados que dieron sus vidas en defensa de Estados Unidos son ‘perdedores’ y no visitarían sus tumbas en Francia”.

