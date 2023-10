Powerball: el premio mayor sube a US$ 1.200 millones y estos son los números ganadores del 2 de octubre

Otros dos boletos, vendidos en Nueva York y Carolina del Sur, acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron el premio de US$ 1 millón a US$ 2 millones al incluir la función Power Play por US$ 1 adicional por jugada.

El juego no ha tenido un ganador del premio mayor desde que un boleto comprado en California acertó todos los números para un premio de US$ 1.080 millones. El gran premio récord fue de US$ 2.040 millones, reclamado en noviembre pasado.

