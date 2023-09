Sergio Massa: aciertos y errores como ministro de Economía de Argentina

Massa también logró renovar y ampliar el crédito swap con China, que le permitió al país disponer de US$ 10.000 millones para las transacciones comerciales. Sin embargo, agosto de este año cerró con un promedio de U$S 25.131 millones, aunque no hay que dejar de lado los efectos de la gran sequía que atravesó Argentina y que afectó considerablemente a su economía y a la acumulación de reservas.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.