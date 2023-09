ANÁLISIS | Trump puede saltarse un debate pero no eludir las consecuencias legales

Cassidy Hutchinson —asesora del ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, que ha mostrado más valentía a la hora de denunciar las fechorías de Trump el 6 de enero que la mayoría del resto del Partido Republicano— se maravilló de su influencia en su partido en una entrevista con Jake Tapper, de CNN, este martes, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro. Incluyó a los republicanos que estarán en el escenario del debate este miércoles por la noche en su crítica a los que no condenarán por la fuerza las acciones de Trump. “Donald Trump tiene un gran control sobre estas personas, y a veces, no puedo poner mi dedo en la llaga de por qué”, dijo Hutchinson a Tapper.

