Muere Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, a los 43 años tras una batalla contra el cáncer

Zoleka documentó su batalla contra el cáncer en su cuenta de redes sociales. El 23 de agosto escribió: “¿Qué les digo a mis hijos? ¿Cómo les digo que esta vez puede que no consiga vivir mi vida como una superviviente? ¿Cómo les digo que todo irá bien cuando no es así? Me estoy muriendo… No quiero morir”.

