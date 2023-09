El nuevo libro de Cassidy Hutchinson revela una Casa Blanca de Trump aún más caótica de lo que se conocía anteriormente

La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes hizo mucho hincapié en el cambio de abogado de Hutchinson debido a las sugerencias de que su primer abogado, Stefan Passantino, la animaba a no ser sincera bajo juramento. Hutchinson escribe que Passantino la disuadió de cooperar plenamente. “No, no, no. Queremos que entres y salgas”, le dijo.

Los leales a Trump atacan a Hutchinson hasta el día de hoy por haber intentado trabajar para el 45º presidente en Florida mucho después del 6 de enero de 2021, y Hutchinson lo admite plenamente, dejando claro que su ruptura con el presidente y su equipo no se produjo hasta que Meadows dejó totalmente claro que no formaría parte de la pospresidencia, algo que no ocurrió hasta sus tres últimos días en la Casa Blanca.

Pero incluso entonces, dice, “todavía no culpaba al presidente de nada de esto. No quería culparlo. Estaba convencida de que debía aceptar las elecciones y me preocupaba que le estuviéramos rodeando de gente que alimentaba sus comportamientos más impulsivos. Sabía que las cosas podían irse de las manos, y rápido”.

