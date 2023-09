Usher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024

Sus mayores éxitos incluyen canciones como “U Got It Bad”, “U Don’t Have to Call” y “Nice & Slow”, entre muchas otras.

El cantante ha interpretado su amplia colección de éxitos de R&B durante su serie de conciertos en Las Vegas “Usher – My Way The Residency”. Desde que irrumpió en la escena musical en 1994 con su álbum debut homónimo “Usher”, ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado ocho Grammys.

