Por segunda vez en la historia se transplanta un corazón de cerdo a un hombre vivo

Aunque no hubo signos de rechazo en las primeras semanas tras el trasplante, la autopsia concluyó que Bennett murió finalmente de insuficiencia cardiaca debido a “una compleja serie de factores”, entre ellos el estado en que se encontraba antes de la operación. Bennet ya había estado hospitalizado y conectado a una máquina de bypass cardiopulmonar durante seis semanas antes del trasplante. Sin embargo, un estudio del caso realizado por los médicos y publicado en la revista The Lancet señalaba también que había pruebas de la presencia de un virus porcino que no se había identificado anteriormente.

