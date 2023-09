Emma Roberts se disculpó con Angelica Ross después de supuestamente referirse a ella por el género equivocado

“Me alegro de no tener que explicar lo que realmente está pasando a aquellos que lo entienden y les importa”, publicó en X este miércoles. “La gente se queda con partes y se las lleva sin entender lo que está pasando. He intentado darles partes digeribles. Pero me han ofrecido el espacio para entrar en más detalles pronto”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.