Acusan a Xóchitl Gálvez de plagio en un informe de titulación; la candidata presidencial opositora reconoce parcialmente su error y se defiende

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendía gelatinas, ahora que no soy ingeniera”, señaló en su video del miércoles.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.