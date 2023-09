Las primas de seguros podrían dispararse en estas ciudades de EE.UU. por los desastres climáticos, según nuevos datos

Las zonas más propensas a las inundaciones de los estados de la costa del Golfo se verán especialmente afectadas por los aumentos de las tarifas a medida que se aplique el plan en los próximos años; en la parroquia de Plaquemines, Luisiana, los datos de la FEMA muestran que sus primas de seguro subirían un 545%, de US$ 842 a US$ 5.431 al año. En el condado de Collier (Florida), azotado por el huracán Ian el año pasado, el aumento previsto sería de unos US$ 1.050 anuales a casi US$ 4.000.

“No se trata de un fenómeno aislado en determinadas zonas del país, sino que afectará a otras en las que tradicionalmente no pensamos”, afirma David Jones, ex comisario de seguros de California y director de la Iniciativa sobre Riesgos Climáticos del Centro de Derecho, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Berkeley, que no participó en el análisis.

