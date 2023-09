Las futbolistas españolas ponen fin al boicot después de que la federación se compromete a hacer cambios inmediatos

Francos afirmó que 21 jugadoras de la plantilla de 23 mujeres viajarán a Suecia para el partido de la Liga de Naciones de este viernes, y “hay dos jugadoras que no se sienten bien y no están con buen ánimo” por lo que no formarán parte de la plantilla. Dijo que las propios jugadoras publicarían declaraciones a su debido tiempo, pero instó al público a apoyar a todos las jugadoras, no sólo a las que se han comprometido a quedarse”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.