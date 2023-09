Empieza la fase de grupos de la Champions League 2023/2024: partidos, fechas y horarios

urielblanco

(CNN Español) — La espera terminó: la Champions League, el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes, está de vuelta con la edición 2023/2024.

Si bien esta edición ya había iniciado con la fase preclasificatoria previa, ahora comienza la fase de grupos y, con ello, el camino de 32 equipos hacia el campeonato.

La Champions League 2023/2024 es especial, entre otras cosas, por dos detalles:

Se trata de la primera edición del torneo sin Cristiano Ronaldo en 21 años y la primera sin Lionel Messi en 19 años, luego de que ambos debutaran en la competición en 2002 y 2004, respectivamente. Es la última edición de la Champions con 32 equipos. El siguiente año, el torneo se disputará por 36 equipos.

En la edición de este año, el grupo más complicado parece ser el F, en el que se enfrentarán el PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Sin embargo, en otros grupos también habrá enfrentamientos de mucho calibre, como en el A, donde destaca el partido Bayern Múnich vs. Manchester United; en el Grupo B, que tendrá el Real Madrid vs. Napoli; o el Sevilla vs. Arsenal del Grupo B.

Repasemos a los ocho ganadores del trébol de Liga, Copa y Champions

Para que no te pierdas el inicio del torneo, aquí te dejamos los partidos de la jornada 1 de la fase de grupos.

Los jugadores del Manchester City celebran en el podio tras ganar el partido de fútbol de la Supercopa de la UEFA 2023 entre el Manchester City y el Sevilla en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 16 de agosto de 2023. (Foto de ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images)

Champions League 2023/2024: ¿qué partidos se juegan en la jornada 1 de la fase de grupos?

La jornada 1 de la fase de grupos de la Champions de este año se jugará este martes y miércoles.

Cada día se jugarán ocho partidos y están distribuidos de la siguiente manera:

Martes 19 de septiembre: partidos y horarios

Milan vs. Newcastle – Grupo F Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Young Boys vs. Leipzig – Grupo G Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Feyenoord vs. Celtic – Grupo E Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Lazio vs. Atlético de Madrid – Grupo E Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) PSG vs. Borussia Dortmund – Grupo F Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Manchester City vs. Estrellas Roja – Grupo G Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Barcelona vs. Royal Antwerp – Grupo H Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Shakhtar Donetsk vs. Porto – Grupo H Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami)

Miércoles 20 de septiembre: partidos y horarios

Galatasaray vs. Copenhagen – Grupo A Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Real Madrid vs. Union Berlin – Grupo C Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Bayern Munich vs. Manchester United – Grupo A Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Sevilla vs. Lens – Grupo B Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Arsenal vs. PSV – Grupo B Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Braga vs. Napoli – Grupo C Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Real Sociedad vs. Inter de Milán – Grupo D Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Benfica vs. Salzburg – Grupo D Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami)

¿Dónde ver?

De acuerdo con la UEFA, estas son algunas de las emisoras oficiales para ver la Champions League:

México: HBO Max y TNT Argentina, Colombia y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): Star+ y ESPN Estados Unidos: CBS y TUDN

