Hunter Biden demanda al Servicio de Impuestos Internos, alegando que los agentes divulgaron ilegalmente su información fiscal

La demanda agrega: “El estatus putativo de ‘denunciantes’ de estos agentes no puede protegerlos, ni los protege, de su conducta ilícita al hacer revelaciones públicas no autorizadas que no están permitidas por el proceso de denuncia de irregularidades. De hecho, se supone que un ‘denunciante’ debe descubrir la mala conducta de un gobierno, no los detalles de la opinión de ese empleado sobre la presunta mala conducta de un particular”.

El hijo del presidente Joe Biden alega que el IRS reveló ilegalmente la información de su declaración de impuestos y no estableció salvaguardias para garantizar la confidencialidad de sus registros. Solicita, entre otras cosas, todos los documentos relacionados con la divulgación de información fiscal, una suma de US$ 1.000 por cada divulgación no autorizada y honorarios de abogados.

