Las 5 cosas que debes saber este 14 de septiembre: ¿qué son los restos “no humanos” expuestos en México?

La Cámara de Diputados de México albergó una audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (ovnis), donde se presentaron supuestos “seres no humanos”. CNN ha solicitado información a la UNAM sobre ese análisis, pero hasta el momento no ha recibido respuestas.

