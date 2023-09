Jugadoras de la liga femenina de España suspenden huelga tras alcanzar un acuerdo sobre pagos mínimos salariales

“El acuerdo consiste en un salario mínimo de 21.000 euros (unos US$ 22.544) para la temporada 2023/24; de 22.500 euros (unos US$ 24.153) para la 2024/25 y 23.500 euros (unos US$ 25.223) para la 2025/26. Estos importes pueden llegar a alcanzar los 23.000 euros (unos US$ 24.689) para la temporada 2023/24, 25.000 euros (unos US$ 26.834) para la 2024/25 y 28.000 euros (unos US$ 30.054) para la 2025/26 en base a los beneficios obtenidos por los activos comerciales y otras fuentes de ingresos comerciales propuestas por los sindicatos, como partidos disputados por una selección de jugadoras de primera división”, dice el comunicado.

