Ordenan restringir el acceso de Trump a información clasificada antes del juicio por el manejo de documentos en Mar-a-Lago

El abogado de Nauta había argumentado que su cliente debería poder ver la evidencia clasificada por sí mismo y no debería necesitar un permiso especial del tribunal o del gobierno para cada pieza de evidencia clasificada a la que quiera acceder. El fiscal especial se opuso a esa solicitud, incluso cuando los fiscales no se opusieron a permitir que Trump accediera a los materiales clasificados. Los fiscales citaron la condición de expresidente de Trump y el acceso que tuvo a información clasificada cuando estaba en la Casa Blanca, como una razón por la que su situación era distinta a la de Nauta. También señalaron que, a diferencia de Trump, Nauta no ha sido acusado de retención ilegal de documentos. De hecho, Nauta y De Oliveira enfrentan cargos derivados de presuntos esfuerzos por obstruir la investigación de los registros gubernamentales.

