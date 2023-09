Muere el exreceptor de la NFL Mike Williams a los 36 años tras un accidente en una construcción

Williams fue reclutado por los Tampa Bay Buccaneers en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2010 procedente de la Universidad de Syracuse. El nativo de Buffalo, Nueva York, fue votado en segundo lugar para el Associated Press Offensive Rookie of the Year después de atrapar 65 pases para 964 yardas y 11 touchdowns. Fue titular en los 16 partidos de los Buccaneers.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.