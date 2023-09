Muere Charlie Robison, cantante y compositor de country, a los 59 años

Su álbum de debut, titulado “Bandera”, salió a la venta en 1996. Firmó con el sello Lucky Dog de Sony, que publicó sus dos siguientes álbumes, “Life of the Party”, de 1998, y “Step Right Up”, de 2001, del que salió su éxito country Top 490, “I Want You Bad”.

Los dos acabaron en un grupo llamado Chaparral y, tras pasar por Two Hoots and A Holler y The Millionaire Playboys, Robison se lanzó por su cuenta como cantante y compositor.

“La música no solo era un elemento básico en el hogar de los Robison; incluso antes de que pudiera caminar, Charlie pasaba las noches de los sábados con sus padres en The Cabaret, la sala de baile local de C&W en el centro de Bandera. Pero la música que sonaba en la casa familiar iba desde rock’n’roll a cantautores y mucho más”, dice la biografía. “Así que no es de extrañar que Charlie, su hermano Bruce y su hermana Robyn Ludwyck disfruten de carreras musicales respetadas y aclamadas por la crítica como cantantes, compositores y artistas de grabación e interpretación”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.