OPINIÓN | La narrativa de los medios sobre el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner no funcionará

La pandemia del covid-19 abrió los ojos de la gente sobre la gran cantidad de trabajo físico y emocional que las madres realizan a diario, y sobre la capacidad de los padres para asumir las mismas responsabilidades como padres. Nadie es especial; todo el mundo se esfuerza al máximo. Los padres no deberían recibir premios por cuidar de sus hijos mientras la madre trabaja. Las madres no deberían ser quemadas en la hoguera por salir con sus amigas. ¿Vas a avergonzarme por no ponerle un gorro a mi hijo? Métete en tus asuntos, aquí estamos intentando mantenernos sanos y vivos.

Nota del editor: Patricia Grisafi es escritora independiente y ha publicado artículos en The Guardian, Salon, NBC, Los Angeles Review of Books, The Mary Sue, The Daily Dot y otros medios. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

