“No es posible aplicar el sí”, dice Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní

“Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y apurar ningún trámite. ¡Por ahora no! La autoridad puede poner la ley que quiera pero si no es aplicable la ley cómo quiere que haga, qué quiere que haga señor si esta ley lo que va a hacer es afectar a las comunidades”, se oye Lasso decir en su polémica declaración.

“Técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible. Nos estamos yendo por el camino de ‘es inaplicable la consulta’. No es posible aplicar el sí. Comprendan que no es posible. Vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”, dice Lasso en las declaraciones registradas en los videos.

