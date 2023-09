Cuatro astronautas aterrizan frente a la costa de Florida y ponen fin a una misión de seis meses

Los astronautas, miembros de la misión Crew-6 dirigida conjuntamente por la NASA y SpaceX, partieron de la estación espacial este domingo a las 7:05 am ET. La tripulación pasó el día a bordo del vehículo de 4 metros de ancho Crew Dragon mientras maniobraba a través de la órbita de la Tierra y hacia su lugar de aterrizaje objetivo frente a la costa de Jacksonville, Florida, donde aterrizaron después de la medianoche ET.

