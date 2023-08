Una mujer bromeó diciendo que compró una obra de un artista famoso por solo US$ 4. Resultó ser verdad

(CNN) — Cuando una entusiasta de las antigüedades compró una pintura que parecía llevar la firma de NC Wyeth en una tienda de segunda mano en 2017, bromeó diciendo que el artículo que adquirió por solo US$ 4 podría ser en realidad una obra real del prolífico artista y patriarca de la familia de pintores Wyeth de Maine. Su broma no fue motivo de risa, y ahora se estima que la pintura se venderá por hasta US$ 250.000 en una subasta en septiembre.

