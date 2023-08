Coche bomba mata a la hija del “guía espiritual” de la invasión de Putin a Ucrania, según medios rusos

Ucrania negó categóricamente el domingo cualquier participación en la explosión del automóvil. “Ucrania definitivamente no tiene nada que ver con esto porque no somos un estado criminal, como lo es la Federación Rusa, y más aún, no somos un estado terrorista”, dijo Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, en una entrevista en la televisión ucraniana.

