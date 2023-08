Así se vivió dentro de un avión cazahuracanes la intensificación de Idalia a huracán categoría 4

Incluso me preguntó: “¿Me enviarías algunas de las fotos que tomaste desde la cabina de vuelo?” Me dijo: “Soy nuevo en esto, así que no tengo muchas fotos”.

Antes de despegar, el teniente primero Zach McDermott, piloto del 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, me dijo que me asegurara de estar en mi asiento el mayor tiempo posible. Me di cuenta de que sabía que iba a ser un viaje duro. Toda la tripulación de vuelo fue increíble. Me dieron auriculares para que pudiera escuchar todo el tiempo las conversaciones entre el meteorólogo de a bordo, el navegante, el director de vuelo y el piloto.

