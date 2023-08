Colleen Hoover es la autora más popular en Estados Unidos; también puede ser la más polémica

“No me gusta que me encierren en un solo género”, dice Hoover en su perfil de Goodreads. “Si me metes en una caja, saldré con las garras”.

“Creo que la novela romántica siempre ha abordado cuestiones sobre lo que significa tener relaciones sanas y cómo manejar las que no lo son. Esa es la labor del género”, afirma Prokop. “Aunque me gustaría decir que el romance siempre muestra relaciones románticas y de pareja sanas, eso no es cierto”.

“It Ends With Us” no tiene un final feliz al estilo romántico, pero algunos de los libros de Hoover sí lo tienen. Su secuela de 2022, “It Starts With Us”, sigue más de cerca las pautas típicas del género romántico.

“Si a la gente no le gusta lo que escribo, simplemente intento evitar esa parte”, dijo a Jenna Bush Hager en junio. “Lo entiendo. No me molesta en absoluto. Creo que cuando tienes cinco libros en la lista de los más vendidos es muy difícil que te molesten las críticas. Porque sabes que a la gente le gusta tu trabajo, y yo me concentro en eso”.

“‘It Ends with Us’ es el libro más personal, atrevido y doloroso que ha escrito Colleen Hoover”, dice una reseña de cinco estrellas en Goodreads. “El abuso y la violencia doméstica son un tema delicado, y cuando me enteré de que eran el tema principal de este libro pensé en no leerlo… Pero me debía a mí misma, como persona y como mujer, seguir adelante. Porque fingir que un problema no existe no lo hace desaparecer”.

Sin embargo, hay muchos lectores que no están de acuerdo con la obra de Hoover y no dudan en señalar los peligros que, a su juicio, entrañan sus temas y argumentos. Por ejemplo, varias personalidades influyentes en el mundo de la lectura, e innumerables lectores y escritores, han alertado sobre “It Ends With Us”, afirmando que romantiza el abuso.

