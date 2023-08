Borja Iglesias renuncia a la selección española de fútbol masculino tras el discurso de Luis Rubiales

Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

“Ponerme la camiseta de la selección española es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si volveré a tener la oportunidad de hacerlo, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, añadió.

“Estoy triste y defraudado”, escribió Borja en la red X, antes conocida como Twitter. “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo ocurrido hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece despreciable que sigan presionando y poniendo en el punto de mira a un compañero”, dijo el futbolista que actualmente juega en el Real Betis.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.