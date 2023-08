Cómo el calzado deportivo irrumpió con fuerza en el mercado de reventa

En el trimestre que finalizó el 30 de junio, la categoría deportiva de Asics registró un crecimiento interanual de las ventas netas del 51,5%, hasta 28.100 millones de yenes (US$ 193 millones), mientras que los beneficios aumentaron un 72,5%. Esta categoría es el segundo segmento más rentable del gigante japonés de las zapatillas deportivas, solo por detrás de su línea principal de rendimiento, según el informe trimestral de resultados de la empresa. Por su parte, las ventas netas de On aumentaron un 52,3 por ciento interanual, hasta 444,3 millones de francos suizos (US$ 504,8 millones) en el primer semestre de 2023.

Las zapatillas deportivas de moda combinan a la perfección estilo y rendimiento. Las Nike Dunks o las New Balance 550 son de inspiración deportiva, pero un atleta serio probablemente no las llevaría en la cancha. Sin embargo, las Hoka o las Salomon diseñadas en colores vibrantes para el público de moda son idénticas a sus homólogas de la línea de rendimiento menos llamativas. Todas las Salomon se fabrican para resistir el Ultra Trail du Mont Blanc, el legendario ultramaratón alpino de 160 kilómetros, según declaró el director ejecutivo de la marca, Franco Fogliato, a Business of Fashion en abril.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.