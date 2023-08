Bernardo Arévalo, en Conclusiones: El pueblo de Guatemala siente que se está liberando

Ante la pregunta por el silencio de su rival, Arévalo le dijo a Fernando del Rincón que su victoria no es únicamente propia ni exclusiva del partido Semilla: “Es el pueblo el que encuentra una solución a su situación (…) Celebraron con la bandera de Guatemala, no con la de un partido”. Y añadió que el pueblo de su país siente “que se está liberando”. Arévalo ya ha recibido la felicitación de numerosos líderes mundiales e incluso del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Sin embargo, su rival Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, no se ha pronunciado.

