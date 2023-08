Rudy Giuliani tiene “dificultades financieras”, según sus abogados, y lucha contra cientos de miles de dólares en cuentas legales después de defender a Trump

El exabogado de Trump parece haber tenido un alivio de las deudas en mayo, además de una cobertura adicional de US$ 20.000 para búsquedas de datos adicionales, según documentos judiciales, gracias al comité de acción política del expresidente Trump. El PAC no está pagando los honorarios legales de Giluiani, a diferencia de muchos otros aliados de Trump, pero ha pagado más de US$ 400.000 a Trustpoint este año, con una suma inusualmente grande para la compañía a fines de mayo por US$ 340.000, según documentos de la campaña federal.

Sin incluir los honorarios legales estándar, Giuliani enfrenta casi US$ 90.000 en sanciones de un juez en un caso de difamación, una tarifa mensual de US$ 20.000 a una empresa para alojar sus registros electrónicos, US$ 15.000 o más por una búsqueda de sus registros e incluso una sentencia de US$ 57.000 contra su empresa por facturas telefónicas impagas.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.