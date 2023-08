El largo esfuerzo de Michael Oher por corregir su inspiradora historia de niño sin hogar que triunfa en la NFL

Tienen dos hijos, Kobi y MJ, y dos hijas, Kierstin y Naivi. Su último libro, “When Your Back’s Against the Wall”, también con Yaeger, se publicó la semana pasada.

“‘The Blind Side’ trata de cómo una familia me ayudó a desarrollar todo mi potencial, pero ¿qué hay de la gente y las experiencias que me pusieron en su camino? Como te dirá cualquiera de mi familia, ellos solo fueron parte de una complicada serie de acontecimientos y personalidades que me ayudaron a alcanzar el éxito”, escribió. “Ellos fueron una gran parte de ello, pero fue un viaje que yo había empezado mucho tiempo antes”.

La acusación se enmarca en la presión que Oher ha ejercido a lo largo de los años para rectificar su historia y corregir los datos sobre su vida. En sus memorias, escritas con el autor Don Yaeger, Oher señaló algunos detalles en el libro y la película “The Blind Side” que dijo que no eran ciertos, y aunque habló con cariño de la familia Tuohy, se mostró incómodo ante las sugerencias de que no habría tenido éxito de no haber sido por su ayuda.

“Para salir de ese mundo, sí tuve que olvidar”, escribió en “I Beat the Odds: From Homelessness, to The Blind Side, and Beyond”.

