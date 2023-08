Cinco conclusiones de la acusación de Georgia de Donald Trump y otras 18 personas

Las personas acusadas en relación con la violación del condado de Coffee son: Sidney Powell, ex abogado de Trump; Misty Hampton, ex supervisora electoral del condado de Coffee; Cathy Latham, ex funcionaria local del Partido Republicano en el condado de Coffee; y Scott Hall, un observador electoral pro-Trump y agente de fianzas en Georgia.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.