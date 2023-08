Tuvieron un romance de verano adolescente. Esto es lo que sucedió cuando se reunieron años después

“Creo que siempre estaba a punto de besarme, pero luego se daba la vuelta y no me besaba”, dice Andrea. “Entonces, finalmente, un día me besó. Creo que fue una semana después”.

“No me hizo saber que no iba a tener Wi-Fi”, dice ella. “Solo pensé que me estaban engañando”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.