¿Cómo mantenerte a salvo en los incendios forestales? Estos son los consejos de seguridad de los expertos

Activa las alertas en tu teléfono: regístrate para recibir alertas en readyforwildfire.org, sugiere Heggie. En un viaje por carretera, escucha la radio local y las emisoras de noticias. AirNow también realiza un seguimiento de los incendios forestales en Norteamérica. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales puede ayudar a las personas que viajan allí. My Fire Watch puede ayudar con el seguimiento en Australia. Prepárate para huir: cuando te encuentres en zonas propensas a incendios forestales, no solo debes tener un plan de escape, sino también una ruta de escape alternativa, dice Heggie. Y Mott añade que los viajeros no deben fiarse solo de los mapas de Google. Tenga a mano un mapa físico, por si se interrumpe el servicio. Prepara un kit de supervivencia: lleva agua, comida y ropa de sobra en el vehículo, por si te ves atrapado en una emergencia: “todo lo que necesitarías para sobrevivir en una acampada”, explica Heggie. La Cruz Roja sugiere también tener una radio a pilas. Mascarilla: “Asegúrate de tener una mascarilla a mano para el humo, porque la calidad del aire puede empeorar rápidamente”, dice Pratt. Utiliza una mascarilla N-95, aconseja Mott. Reporta: si ves humo o fuego, informa inmediatamente, dice Pratt.

Nick Mott, coautor del libro “This Is Wildfire: How to Protect Yourself, Your Home, and Your Community in the Age of Heat”, aconseja prestar atención a los llamados avisos de bandera roja.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.