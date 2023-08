ANÁLISIS | El drama legal de Trump crece día tras día

En otro momento de credulidad este miércoles, Trump propuso que no se le debería exigir ir a un centro de información compartimentada sensible (SCIF) discutir evidencia clasificada en el caso de documentos con sus abogados. En cambio, propuso que se le permitiera hacerlo en una instalación “en o cerca de su residencia” que se usaba para discutir material sensible cuando era presidente.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.