¿Quién es alias Otoniel? Lo que sabemos del “narcotraficante más buscado” de Colombia que empezó a delinquir a los 16 años

1 de 6 | Rafael Caro Quintero, llamado Capo de Capos sigue activo y sería, junto al Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa. Recompensa: US$ 20 millones 2 de 6 | Se cree que Ismael “El Mayo” Zambada quedó a cargo del Cartel de Sinaloa desde que El Chapo fue recapturado, en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y EE.UU. Recompensa: US$ 15 millones 3 de 6 | Se cree que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos, según el Gobierno mexicano. Recompensa: US$ 10 millones 4 de 6 | Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” es el máximo jefe del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado de Colombia. “Otoniel” fue recientemente capturado . Recompensa: hasta US$ 5 millones 5 de 6 | El dominicano Julio “Alex” Díaz está en la lista de más buscados de la DEA por presuntamente poseer heroína, fentanilo y cocaína con intención de distribuir. 6 de 6 | Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se le busca por presuntamente poseer sustancias controladas con intención de distribuir.

