Catalina Usme, la goleadora de Colombia que tiene al país soñando fútbol

Ante Alemania, aunque no marcó, supo del liderazgo que ejercía en su equipo. Antes de salir a la cancha le dijo a sus compañeras que no se iban a amilanar contra uno de los favoritos de este torneo y al final, tras el bacatazo del 2-1, contó que les dijo que le valía “c*** y medio” que el rival fuera Alemania, pues tenían las mismas capacidades y condiciones: “Somos once contra once, peleamos bien arriba, peleamos bien abajo”, les contó a periodistas luego del encuentro. Sabía que si tocaba pelear había con qué. Y lo lograron sacando una diferencia que las dejó en lo más alto del Grupo H.

