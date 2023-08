Un año después de que Venezuela y Colombia restablecieran su relación bilateral, ¿cuál es el panorama comercial?

La apertura de las fronteras terrestre, marítima y aérea buscaban, fundamentalmente, un mayor intercambio comercial. Según un análisis de las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) que hizo la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), en el período enero-mayo se observa un aumento de las importaciones venezolanas de origen colombiano de US$ 224 millones en 2022 a US$ 247 millones en 2023, un incremento del 10%. En cuanto a las exportaciones venezolanas hacia Colombia se refleja un crecimiento del 117% en comparación al mismo período de 2022, al pasar de US$ 29,5 millones a US$ 64 millones.

