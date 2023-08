Ucrania asegura que frustró un complot para asesinar a Zelensky

“Si me aíslo, no entenderé lo que ocurre a mi alrededor en el país. Perderé la conexión con la sociedad. Y si pierdo esta conexión, perderíamos la sociedad. Estoy convencido de que la sociedad tiene que ver que si ellos están en peligro, su presidente también lo está, junto con ellos —afirmó—. Por supuesto, entienden que tengo protección, etc., pero tengo que estar del mismo lado que mi gente. Sabes que puedes meterte en una jaula como un animal y encadenarte allí constantemente, pensando que te van a matar”.

“Seré honesto con usted y le diré que he decidido que si voy a estar pensando en ello constantemente, simplemente me apagaré. Muy parecido a Putin ahora, que no sale de su búnker”, dijo Zelensky.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.