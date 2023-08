Multitudes honran al futbolista Jesús López Ortiz, quien murió tras ataque de un cocodrilo en Costa Rica

“Son animales que normalmente son esquivos para los humanos; ellos no buscan humanos, si mantienes una actitud prudente, no los alimentas, no interactúas con ellos, ellos tampoco interactuarán contigo”, dijo también Méndez.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.