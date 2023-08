Las políticas “hostiles” de DeSantis le cuestan a Florida millones de dólares en negocios

“Creo que la gente que no vive en Florida debería reconocer que somos 20 millones los que vivimos aquí”, dijo. “No somos monolíticos. No somos el Borg. No pensamos todos como uno. Y hay destinos en Florida que reciben a gente que no piensa como ellos, que no tiene su aspecto, que no rinde culto como ellos, que no se identifica como ellos”.

A finales de los 80 y principios de los 90, Arizona perdió un Super Bowl y docenas de convenciones debido a los esfuerzos por cancelar la festividad de Martin Luther King Jr. y, dos décadas más tarde, el Estado del Gran Cañón volvió a estar en la lista negra de empresas, ciudades y estados por una controvertida ley de aplicación de las leyes de inmigración. En Indiana, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa provocó la cancelación de unas 12 convenciones y la pérdida de US$ 60 millones en impacto económico, según una investigación de Visit Indy; y se calcula que la “Ley de Baños” propuesta en Carolina del Norte costará al estado más de US$ 3.700 millones en 12 años, según un análisis de Associated Press.

“Si no proporcionamos a nuestros planificadores herramientas para comprender a estas poblaciones minoritarias, estarán en desventaja”, afirmó. “Las ciudades han sido lugares notorios en los que se han pisoteado los derechos de las minorías, así que yo estaba poniendo mi granito de arena para intentar reorientar la formación de las personas que pasarían a planificar las ciudades”. “Y creo que tuvo éxito, pero era evidente que no era lo que interesaba a la jerarquía política del estado de Florida cuando me marché”.

