La aerolínea le dijo que su maleta se había perdido, pero su rastreador decía lo contrario. Así que tomó un avión para recuperarla

Para entonces, Shuster ya se había puesto en contacto con el equipo de Twitter de United, pero le dijeron que no podían localizar el equipaje. La mujer también aseguró dice que llamó a United tres veces. Primero le dijeron que no estaban autorizados a llamar a la oficina de equipajes de Chicago, luego le informaron que un supervisor había autorizado una llamada pero que nadie en Chicago la respondía y finalmente, otra vez, que llamar a Chicago simplemente no estaba permitido.

“Les dije que lo estaba viendo en la entrega de equipajes de la Terminal 1 de Chicago, y me dijeron ‘No tenemos constancia de ello’. Les pedí que llamaran a Chicago y me respondieron: ‘No, no podemos’. Dijeron que pondrían notas en el sistema y que el equipo de equipajes se encargaría”.

Las dos mujeres, que viajaron a Baltimore para un torneo, llevaban un equipaje de mano para su ropa, pero registraron una maleta con el equipo de lacrosse de Ruby. Cuando llegaron a Denver después de medianoche, la maleta no estaba en la banda. Los representantes de United en esa ciudad les dieron un número para el caso de su maleta y les dijeron que llegaría en el vuelo de las 8:30 a.m. procedente de Chicago en unas horas. Cuando el equipaje no llegó, Shuster llamó al número de teléfono gratuito para equipajes perdidos que le habían dado.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.