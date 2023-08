Messi en el FC Dallas – Inter Miami: previa, alineaciones, horario y cómo ver el partido

El DT rosarino dijo que “el equipo va mejorando”, haciendo referencia a las llegadas de tres super estrellas como Messi, Busquets y Alba, al que se le sumaron los argentinos Facundo Farías (ex Colón), el defensor Tomás Avilés (ex Racing Club), y el paraguayo Diego Gómez (ex Libertad). Este último es una de las joyas que sacó el fútbol guaraní y dio muestras de su calidad cuando se asoció con Busquet en el medio juego.

