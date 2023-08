El premio mayor de Mega Millions se dispara a un récord potencial después de que no hubo ganador este viernes, dice la lotería

El gran premio estimado de US$ 1.550 millones (alrededor de US$ 757,2 millones si se elige la opción de suma global en efectivo) podría ser potencialmente el premio mayor más grande en la historia de Mega Millions durante el próximo sorteo este martes por la noche a las 11 p.m. ET.

