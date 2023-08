Exprofesor universitario pagó para traficar a tres mujeres de El Salvador a Nueva York y violarlas, según una acusación federal

Una portavoz de The City College of New York prefirió no hacer comentarios sobre su arresto o la acusación, pero dijo que Ramos no era empleado de la universidad desde 2009. Tampoco dijeron qué puesto tenía en la institución.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.