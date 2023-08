¿Cuántos números hay que tener para ganar el Mega Millions? ¿Cuánto se gana con 1, 2 y 3 números?

Si aciertas primeros cinco números puedes ganar US$ 1 millón. Ese es el premio estándar por los primeros cinco números. Si aciertas los primeros cuatro números y el Mega Ball, ganas US$ 10.000. Si son solo los primeros cuatro números, el premio es de US$ 500. En tanto, te llevas US$ 200 si aciertas los primeros tres números y el Mega Ball. El premio es de US$ 10 al acertar los tres primeros números. También es de US$ 10 si aciertas los primeros dos números y el Mega Ball. Si aciertas el primer número y el Mega Ball, te llevas US$ 4. Y si atinas solamente el Mega Ball, el premio es de US$ 2 (lo que cuesta el boleto de Mega Millions). Los premios incrementan (excepto el premio mayor) si optas por un Megaplier

