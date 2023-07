Michelle Yeoh se casa con su pareja Jean Todt casi 7.000 días después de que él le propusiera matrimonio por primera vez

Los créditos cinematográficos de Yeoh, considerada un ícono del cine de artes marciales, también incluyen “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021) de Marvel Studios, “Crazy Rich Asians” (2018), “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” (2008), “Memoirs Of A Geisha” (2005) y “Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000).

La reacción de la mamá de Michelle Yeoh ante el histórico premio Oscar por “Everything Everywhere All at Once”

Yeoh alcanzó un nuevo nivel de estatus de celebridad este año por su aclamada actuación en la película ganadora del Oscar “Everything Everywhere All at Once”.

“Everything Everywhere All At Once” se corona en los Premios Oscar 2023: estos fueron los momentos más destacados de la ceremonia

